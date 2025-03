In casa marijuana e l’occorrente per le dosi, arrestato 40enne gambiano

La marijuana, già suddivisa in dosi, era pronta per essere immessa sul mercato illecito, oltre a tutto l’occorrente per il confezionamento della sostanza.

A scovarla, durante una perquisizione domiciliare eseguita a Rosarno, sono stati gli uomini dei Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro che nel contesto hanno anche arrestato un 40enne gambiano che dovrà ora rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’operazione - condotta insieme ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” - si inserisce in una più ampia strategia di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga sul territorio, condotta attraverso un’intensificazione dei controlli e una costante attività investigativa.

Durante la stessa attività, poi, i militari hanno sequestrato a carico di ignoti dell’altra marijuana che era invece nascosta dentro un terreno adiacente all’area sottoposta a controllo.

L’indagato, dopo la convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.