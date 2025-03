Violenza sessuale di gruppo su minori: sei condanne e sette assoluzioni

Il Gup del Tribunale di Palmi, Francesca Mirabelli, a conclusione del processo celebrato col rito abbreviato, ha condannato sei degli imputati e assolto altri sette, in relazione alla vicenda della presunta violenza sessuale di gruppo che sarebbe stata subita - dal gennaio del 2022 e per circa due anni - da due ragazze minorenni di Seminara e di Oppido Mamertina, nel reggino.

La vicenda venne alla luce grazie all’inchiesta Masnada (QUI), avviata nel 2023 dalla Squadra Mobile della città dello Stretto e dai colleghi dei commissariati interessati.

Gli assolti sono Antonino Laganà, Gaetano Piccolo, Pasquale Bruzzisi, Pasquale Schipilliti, Vincenzo Bonarrigo, Vincenzo Fondacaro e Lorenzo Oliveri.

La mano più pesante del giudice ha colpito invece Rocco Raco, per cui sono stati decisi 13 anni di carcere; otto, invece, quelli inflitti a Giuseppe Francesco Caia; uno in meno, sette, a Salvatore Infantino e Emanuele Montani; e cinque per Michele Piccolo e Placido Caia.

Disposta anche l’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici; per i condannati è stata stabilita una liquidazione delle parti civili, le ragazze violentate e le loro famiglie.