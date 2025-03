Crotone, proseguono i controlli ambientali e demaniali: denunciati tre commercianti

Continuano i controlli, mirati alla tutela del pubblico demanio marittimo ed al rispetto della normativa in materia ambientale, che stanno interessando gli immobili demaniali destinati ad attività commerciali ed insistenti nel comune di Crotone.

Le attività ispettive hanno determinato la denuncia a piede libero dei titolari di tre di qeste, a seguito dell'accertamento di diversi presunti come l’occupazione abusiva del demanio marittimo, l’esecuzione di innovazioni abusive apportate ad un manufatto demaniale, la mancanza di autorizzazione allo scarico.

Per un immobile adibito a bar tabacchi, che occupa una superficie di circa 40 metri quadrati, è stato accertato che lavorasse senza la concessione marittima.



Per un altro, una pescheria, si è appurato che il titolare, pur in possesso della concessione, aveva provveduto ad effettuare alla struttura diverse modifiche senza aver richiesto ed ottenuto i titoli autorizzativi previsti.

Infine, a carico del titolare di un’autofficina destinata alla manutenzione e riparazione di motori marini ed autoveicoli, di circa 850 metri quadrati, di cui circa 200 circa occupati da un capannone ad un'unica elevazione, duecentocinquanta come area asservita coperta da una tettoia ed altri 450 di area esterna scoperta, è stato accertato il mancato possesso della concessione demaniale marittima e, dal punto di vista ambientale, l’assenza dell’autorizzazione allo scarico prevista per questa tipologia di attività.



È stata infine interessata l'Autorità compentente in materia di gestione del demanio marittimo per la quantificazione e la successiva riscossione degli indennizzi dovuti dai titolari in conseguenza delle occupazioni abusive.

Le attività a valenza ambientale condotte dalla Guardia Costiera di Crotone si inseriscono, anche, tra quegli indirizzi prioritari indicati dalla Procura della Repubblica di Crotone finalizzati alla tutela dell’ambiente e del territorio ed al conseguente contrasto delle attività illecite.