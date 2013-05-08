Strongoli, aree demaniali occupate abusivamente: denunce e sanzioni

Migliaia di metri quadrati di suolo pubblico sarebbero stati occupati indebitamente da due attività commerciali di Strongoli, i cui proprietari sono stati sanzionati e denunciati a piede libero per diverse ipotesi di reato. Lo rende noto la Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Crotone, che in questi giorni prosegue l'attività di controllo lungo tutta la costa.

In particolare, il primo esercizio - un ristorante - avrebbe indebitamente occupato diverse aree demaniali: circa 700 metri quadri per un manufatto in legno; 200 metri quadri per il ristorante/pizzeria in sè; 350 metri quadri esterni, debitamente pavimentati, su cui insistevano 4 chioschi in legno, 4 gazzebo amovibili, e ombrelloni in pagnia; ed infine altri 150 metri quadri occupati da ombrelloni e sdraio.

Il tutto era stato realizzato senza alcuna autorizzazione, e tutte le strutture indicate sono state dunque sequestrate mentre l'area indebitamente occupata è stata liberata e restituita alla pubblica fruizione.

Situazione simile in un altra attività commerciale - sempre un ristorante - dove sarebbe stata accertata un'occupazione illecita di circa 300 metri quadrati tramita un'area pavimentata e delimitata da staccionate in legno, usata poi per ospitare tevoli e sedie del medesimo locale. Anche in questo caso, senza alcuna autorizzazione, si è reso necessario il sequestro dell'area.

In entrambi i casi, i titolari delle attività ristorative oltre ad essere sanzionati sono stati anche denunciati a piede libero. I controlli proseguiranno lungo l'intera costa del crotonese.