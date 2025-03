Sopralluogo della Provincia di Vibo lungo le arterie stradali di Nicotera e Limbadi

Continuano, con cadenza settimanale, i sopralluoghi lungo le arterie stradali da parte del presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado Antonio L’Andolina. Ultimi in ordine cronologico quelli effettuati sulle strade provinciali che portano a Nicotera e Limbadi.

«A Nicotera - rende noto lo stesso presidente L’Andolina - ho incontrato il sindaco Giuseppe Marasco e l’assessore Marco Vecchio, per valutare le condizioni della rete viaria e raccogliere segnalazioni sulle criticità presenti. In particolare, il sindaco Marasco ha posto l’attenzione sulla necessità di interventi sulla SP 30, nel tratto Nicotera-Badia, evidenziando l’urgenza di azioni volte a garantire la sicurezza e la fluidità del traffico locale».

A seguire, il presidente L’Andolina ha fatto tappa nel Comune di Limbadi, accolto dal sindaco Pantaleone Mercuri, dal vicesindaco Alessandra Limardo, dall’assessore Alfonso Limardo e dal presidente del Consiglio Comunale Vincenzo Lentini, che ricopre anche il ruolo di consigliere provinciale. «Durante l’incontro - ha evidenziato al riguardo L’Andolina - il sindaco Mercuri ha illustrato un insieme di interventi necessari per la rete stradale provinciale che insiste nel Comune di Limbadi, sottolineando l’importanza di un’azione tempestiva da parte della Provincia».

Il consigliere provinciale Vincenzo Lentini, nel ribadire l’attenzione per il territorio di Nicotera e Limbadi, ha quindi evidenziato i numerosi interventi già realizzati o in corso d’opera nonché quelli programmati per il futuro. «La SP 31, che collega Limbadi con la vicina Rosarno, - ha messo in luce Lentini, entrando nei particolari - è stata inserita nella programmazione dell’Ente Provincia e sarà presto oggetto di un intervento di circa 300mila euro, attraverso il quale si migliorerà il tratto di strada che ormai, da troppo tempo, è in condizioni disastrate ed è causa di disagi ai cittadini di Limbadi che viaggiano verso Rosarno e lo svincolo autostradale. A ciò si aggiungono - ha sottolineato Lentini - i disagi creati ai camionisti che devono raggiungere le aziende limbadesi. Aziende importanti, alcune delle quali anche di rilevanza e valenza internazionale. Avere un consigliere provinciale di Limbadi non può che aver fatto bene al processo decisionale che ha portato alla programmazione di quest’opera, - ha quindi asserito Lentini. Pertanto, la sinergia con la presidenza per migliorare le condizioni stradali del territorio - ha infine chiosato il consigliere provinciale - è stato un atto di responsabilità di cui beneficeranno i cittadini di Limbadi e non solo».