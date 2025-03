Gli alunni di Mandatoriccio ai campionati internazionali di giochi matematici

Gli alunni dell’Istituto comprensivo Mandatoriccio, sotto la guida della coordinatrice del progetto, professoressa Maria Madeo, hanno partecipato attivamente ai campionati internazionali di giochi matematici. Interessanti i risultati. Fra gli altri, un ragazzo della scuola condotta dalla dirigente scolastica, Mirella Pacifico, ha ottenuto la qualificazione alla finale nazionale.

I campionati internazionali di giochi matematici sono organizzati con cura dal Centro Pristem dell’Università Bocconi e quest’anno sono giunti alla 32ª edizione italiana.

“Logica, intuizione e fantasia” è lo slogan dei “campionati”, dal 2008 accreditati dal Ministero dell’Istruzione, come iniziativa partecipante al Programma di valorizzazione delle eccellenze.

S uperati i quarti finale, questi ultimi realizzati online nei vari plessi della scuola mandatoriccese, alle semifinali dello scorso 15 marzo 2025, tenute presso il Liceo scientifico “Fermi” del più ampio Polo tecnico-scientifico “Brutium” di Cosenza, accompagnati dai docenti Luigi Patitucci e Maria Madeo, hanno partecipato ben 16 alunni dell’Istituto comprensivo di Mandatoriccio, frequentanti i plessi di Pietrapaola e Mandatoriccio. Si tratta di allievi delle classi prime e seconde della secondaria di primo grado, che sono stati inseriti nell’ambito della categoria C1 e delle classi terze della secondaria di primo grado, inseriti nella categoria C2 (quest’ultima comprendente anche alunni delle prime classi delle scuole superiori).

L’alunno Niccolò Domenico Pugliese della classe 3B del plesso di Pietrapaola si è qualificato per la finale nazionale che si svolgerà a Milano, in Bocconi, sabato 10 maggio 2025. Invece, la finalissima internazionale, è prevista in Tunisia i prossimi 23 e 24 agosto 2025. Soddisfazione, per l’ennesimo importante traguardo raggiunto dagli studenti del Comprensivo di Mandatoriccio, è stata espressa dalla dirigente scolastica Pacifico, alla quale non sono mancate parole di elogio verso gli alunni e i docenti della stessa istituzione scolastica.