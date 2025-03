Mit: Piano Infrastrutture idriche, in Calabria quattro interventi strategici

Il Ministero delle Infrastrutture dà il via libera al primo stralcio della programmazione prevista dal Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico.

Sono così diciannove le regioni coinvolte per un importo della realizzazione dei lavori che supera i 917 milioni di euro, mentre quello della progettazione è di circa 36 milioni, per un finanziamento totale da oltre 954 milioni.

Il Pniissi, ricordano dal dicastero, è uno strumento di pianificazione di infrastrutture idriche strategiche con una visione di medio-lungo termine costruito adottando un modello di analisi basato su quattro dimensioni: economico-finanziaria, ambientale, sociale ed istituzionale.

Il Piano è stato adottato a dicembre 2024 includendo 418 interventi ammissibili, per un valore finanziario pari a circa 12 miliardi di euro e 565 interventi già programmati di importo finanziato dal Mit di circa 5 miliardi.

Il dossier è stato seguito dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Un dossier ritenuto fondamentale per la tutela e la sicurezza del territorio italiano: infatti, con queste azioni il Mit contribuisce alla corretta gestione della risorsa idrica oltre che alla messa in sicurezza e all'ammodernamento delle infrastrutture idriche.

In regione investimenti per 32milioni

In Calabria sono quattro gli interventi previsti dal Piano con un finanziamento totale di quasi 32 milioni di euro. Si tratta, nel dettaglio per quanto di competenza del Consorzio di bonifica Alto Ionio Reggino, della messa in sicurezza del pozzo di accesso alla camera di manovra delle paratoie e di ripristino della corretta funzionalità dell'invaso-Diga del Lordo.

Per il Consorzio di bonifica Tirreno Catanzarese dell’intervento di riparazione della traversa fluviale nel fiume Savuto in località Tribito, a San Mango d'Aquino.

Previsti poi interventi di miglioramento ed adeguamento sismico della diga Redisole nelle campagne di San Giovanni in Fiore, afferente al Consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino; ed infine per il Consorzio dei bacini meridionali del Cosentino, degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della diga di Votturino.