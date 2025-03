Teatro Incanto porta in scena la comicità intelligente e il cuore della famiglia

Il fascino del grande teatro torna a scaldare il palcoscenico del Cinema Teatro Comunale di Catanzaro, con un appuntamento capace di far sorridere, emozionare e riflettere.

Domenica 30 marzo alle ore 18.30, andrà in scena “E Fuori Nevica”, una delle commedie più amate di Vincenzo Salemme, proposta in una nuova, intensa versione firmata dal Teatro Incanto, che conferma ancora una volta il suo impegno per una cultura accessibile, autentica e di qualità.

Una storia dal ritmo brillante e dalle tinte umane profonde, che racconta l’imprevedibile convivenza tra tre fratelli riuniti sotto lo stesso tetto dopo la morte della madre.

Enzo, il maggiore, è razionale, concreto, con l’ansia di tenere tutto sotto controllo. Stefano, musicista eccentrico, vive in un mondo fatto di note e di sogni. Cico, il fratello minore affetto da disabilità psichica, è il personaggio più tenero, ingenuo e – paradossalmente – il più disarmante.

In un susseguirsi di dialoghi esilaranti, situazioni assurde e momenti di toccante verità, lo spettacolo mette in scena non solo il contrasto tra caratteri, ma soprattutto l’intensità dei legami familiari, che resistono, si complicano e si rivelano nella loro straordinaria umanità. Una commedia che alterna leggerezza e commozione, e che ci ricorda – con delicatezza e ironia – quanto sia importante accogliere le differenze e trovare armonia anche nelle imperfezioni.

A dare voce e corpo ai personaggi saranno Stefano Perricelli, Michele Grillone, Roberto Malta e Francesco Passafaro, quest’ultimo anche regista dello spettacolo. Un cast affiatato, che rappresenta il cuore pulsante del Teatro Incanto e che saprà coinvolgere il pubblico in un racconto che diverte, tocca e resta.

“E Fuori Nevica” è più di una semplice commedia: è un invito a guardare dentro le relazioni familiari, a scoprire la poesia nascosta nei gesti quotidiani, a ridere anche quando tutto sembra complicato.

Una serata speciale, da vivere insieme, nella cornice accogliente del Teatro Comunale di Catanzaro, che continua a essere punto di riferimento per la cultura teatrale in città. Un’occasione da non perdere per regalarsi una “Domenica d’Incanto”.