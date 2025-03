I Carabinieri di Rogliano hanno eseguito oggi nei confronti di un trentasettenne di Cosenza, P.D. le sue iniziali, una misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale del capoluogo, su richiesta della Procura, per non aver osservato le prescrizioni impostegli con un precedente provvedimento. Dopo le formalità l’uomo è stato così trasferito presso la Casa Circondariale di Cosenza.