Sbanda con l’auto e finisce fuori strada: soccorso automobilista a Cosenza

Avrebbe improvvisamente perso il controllo della propria auto, finendo fuori strada e ribaltandosi diverse volte: brutta disavventura questa mattina per un automobilista in località Caprato di Sant'Ippolito, frazione di Cosenza, rimasto ferito ma fortunatamente in modo non grave a seguito di un sinistro che non ha coinvolto altri mezzi.

Subito allertati i soccorsi, sono giunti sul posto i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il malcapitato e recuperato il mezzo. Il conducente, ferito in modo lieve, è stato estratto dall'abitacolo ed affidato al personale medico per i controlli del caso. Sono ora in corso i rilievi per stabilire l'esatta dinamica del sinistro.