Automobilismo, Gabry driver incoronato a Roma tra i campioni italiani 2024

Quattordici gare, di cui tredici in salita, per due titoli italiani assoluti GT e GT Cup vinti, erano già stati insigniti dalla Ferrari di Maranello, con una serata ad hoc sulla celebre pista di Fiorano.

Dopo lo strepitoso momento in rosso, oggi è stata la massima istituzione sportiva italiana a fregiare Gabry Driver del suo duplice tricolore.

Il pilota calabrese si è distinto anche questa volta con un doppio incredibile successo che lo ha visto laurearsi per il 2024 come Campione Italiano Assoluto gruppo GT nel CIVM e come vincitore della stessa divisione nel CIVM Sud.

Un successo maturato grazie a quattro vittorie nel campionato apicale, il SuperSalita, e al bellissimo bottino messo a segno nel CIVM Sud, con la vittoria di tutte le gare a cui ha partecipato e la firma su quattro nuovi record stabiliti in quattro diversi percorsi veloci e particolarmente tecnici dell’intero CIVM, che lo ha visto brillante protagonista in GT Cup con la Ferrari 458 atmosferica.

Si può affermare, senza ombra di dubbio, che è stato subito feeling tra Gabriele Lanzillotti e la rossa di Maranello, gestita dalla DP Racing di De Ciantis e D’Alessandro, tanto che ai successi in rosso il pilota rendese ha aggiunto anche dei podi assoluti che hanno dato costanza alle sue elevate prestazioni, dimostrate nell’arco di tutta la stagione.

A giorni il pilota, passato nel frattempo alla scuderia Best Lap, annuncerà i suoi programmi per il 2025, che lo vedrà ancora in prima linea alla caccia di un ennesimo titolo tricolore, dopo il sedicesimo messo a curriculum con la trionfale stagione 2024.

Doverosi, nel corso del gran galà tenutosi nella capitale, i ringraziamenti rivolti da Gabry Driver ai fondamentali compagni di avventura.