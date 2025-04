Siderno, mensa scolastica: il 28 aprile parte il servizio digitalizzato

Come anticipato nei giorni scorsi, dopo le vacanze pasquali prenderà il via a Siderno, a pieno regime, il servizio mensa digitalizzato, con un sistema che permetterà di rilevare presenze, pagamenti, erogazione pasti e visualizzazione dell’estratto conto.

Come ribadisce il Comune si tratta - di un altro obiettivo realizzato dall’Amministrazione guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni per facilitare la fruizione del servizio, evitando code e attese necessarie all’approvvigionamento dei buoni cartacei e tenendo sempre sotto controllo il proprio estratto conto, con le modalità indicate dal manuale Simealevo, del quale si raccomanda la consultazione.

Quindi, a partire da lunedì 14 aprile, i possessori dei buoni cartacei residui sono invitati a restituirli all’ufficio Pubblica Istruzione del Comune che procederà all’inserimento sulla piattaforma degli importi residui a credito. Si rammenta che da lunedì 28 aprile i buoni cartacei non saranno più accettati e né distribuiti.