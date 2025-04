Sbanda alla vista della polizia, il furgone era zuppo di coca: ne portava 40 chili

Quasi quaranta chili di cocaina, del valore di circa tre milioni di euro sono stati trovati e sequestrati ad un 32enne fermato a Gioiosa Ionica, nel reggino, a bordo di un furgone.

Alle prime ore della mattina l’attenzione degli agenti del commissariato di Siderno, di pattuglia sul territorio, è stata attirata dal mezzo che hanno deciso di fermare.

Intimato l’alt, forse per sviare il controllo, il furgone ha sbandato andando a impattare su un muretto all’altezza della rotonda che porta a Siderno, in via dello Sport.

Perquisito il mezzo, è stata notata una feritoia ben nascosta dietro il parafango che consentiva l’accesso ad uno scomparto, creato artigianalmente, sotto il pianale di carico, dove sono stati scovati 17 panetti contenenti appunto la cocaina.

Per recuperare completamente lo stupefacente, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare la copertura di metallo del sottofondo, riuscendo ad aprirlo e per prelevare il contenuto.

Al termine delle incombenze di rito, il 32enne, con precedenti, così come disposto dalla Procura di Locri è stato associato alla casa circondariale di Locri. L’accusa a suo carico è di detenzione di stupefacenti per fini di spaccio.