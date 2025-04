Medico aggredito da detenuto nel carcere di Reggio Calabria

Un medico in servizio nell'infermeria del carcere di San Pietro di Reggio Calabria, sarebbe stato aggredito violentemente da un detenuto.

Quest'ultimo, avrebbe preteso delle cure per poi essere portato in ospedale, ma il diniego del dottore, l'avrebbe fatto andare in escandescenza.

"Ancora un'aggressione nel carcere reggino - affermano il segretario regionale del sindacato della polizia penitenziaria Francesco Ciccone e quello provinciale Franco Denisi - dove questa volta a subire la violenza di un detenuto è stato il medico di turno nella locale infermeria".

"Chiediamo che il detenuto - aggiungono - venga sottoposto al regime restrittivo di cui all'art. 14 bis dell'ordinamento penitenziario oltre al trasferimento in altra regione".