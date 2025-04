Nel garage dell’azienda agricola teneva pistole e munizioni, arrestato

Un vero e proprio arsenale nascosto in un anonimo garage all’interno di un’azienda agricola: lo hanno scoperto i carabinieri di Siderno che, insospettiti da alcuni atteggiamenti anomali di un 41enne del posto, hanno voluto vederci chiaro e hanno deciso di eseguire un approfondito controllo a casa sua e nell’area agricola circostante.

I sospetti dei militari sono stati poi confermati quando, entrati appunto nel garage, si sono imbattuti in un vano segreto contenente due pistole con la matricola abrasa e cinquantotto cartucce di vario calibro, tutte perfettamente funzionanti.

Il 41enne, che non aveva alcuna autorizzazione e titolo per possederle, è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, mentre per la detenzione abusiva di munizioni è scattata una denuncia a piede libero. Il tutto p stato posto sotto sequestro mentre per l’uomo sono stati disposti i domiciliari.

L’operazione – eseguita dai carabinieri della Stazione di Siderno e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, si inserisce nel solco delle attività incessanti condotte dalla Compagnia dell’Arma di Locri, che prosegue senza sosta nel monitoraggio del territorio, con l’obiettivo di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità. Una presenza costante e capillare, che mira a rafforzare concretamente il senso di sicurezza percepito dai cittadini.