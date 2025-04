Psnai: De Simone (Fdi): “altre opportunità per zone interne del Crotonese”

Michele De Simone

L’approvazione da parte della Cabina di Regia per lo Sviluppo, del Psnai, il Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne, incontra la soddisfazione di Michele De Simone, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Crotone, che lo definisce un “atto fondamentale che riconosce le criticità ma soprattutto le potenzialità dei nostri territori”.

Secondo il dirigente Fdi, grazie al lavoro avviato dal ministro Fitto e proseguito dal ministro Foti, e col supporto del Sottosegretario all’Interno Ferro, “viene data ulteriore attenzione concreta alle aree interne, troppo spesso dimenticate e penalizzate dallo spopolamento, dall'invecchiamento della popolazione e dalla carenza di servizi”

De Simone sostiene poi che la provincia pitagorica sarebbe un motivo di particolare orgoglio vedere confermata l'Area della Presila Crotonese, che coinvolge importanti comuni come Verzino, Savelli, Santa Severina, Pallagorio, Cerenzia, Castelsilano, Carfizzi, Caccuri e Umbriatico.

“Si tratta di territori che custodiscono storia, cultura e tradizioni uniche e che meritano interventi mirati su mobilità, istruzione, sanità e sviluppo economico” dice ancora il coordinatore aggiungendo che il Psnai “rappresenta un'opportunità concreta per migliorare la qualità della vita dei cittadini, rilanciare i nostri centri e contrastare il fenomeno dell'abbandono delle aree interne”.

“Per il nostro territorio si apre ora una fase importante. Confidiamo nella lungimiranza delle amministrazioni comunali, che potranno beneficiare di queste misure affinché vengano progettate opportunità durature per chi vive in queste zone e non opere inutili”, conclude Michele De Simone.