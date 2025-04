Patto d’amicizia tra Cassano e Leporano, uniti nel segno del Santissimo Crocifisso

Martedì prossimo, 15 aprile, nella Sala consiliare del Castello Muscettola di Leporano, in provincia di Taranto, il Sindaco di Cassano All'Ionio, Giovanni Papasso, e il collega Vincenzo Damiano, del Comune di Leporano sottoscriveranno il formale Patto di Amicizia tra le rispettive comunità che condividono un percorso all'interno dell'associazione “Città del Santissimo Crocifisso” volto a promuovere la cultura e le tradizioni enogastronomiche; un parco archeologico, quello di Saturo per il Comune di Leporano e quello di Sibari per Cassano, entrambi considerati siti di notevole rilevanza storica.

Per i due sindaci, la sottoscrizione del Patto rappresenta un importante passo verso il rafforzamento dei legami culturali, sociali ed economici tra le due comunità.

L’accordo ha l’obiettivo di promuovere la cooperazione reciproca attraverso iniziative comuni, scambi culturali e la valorizzazione di tradizioni, patrimoni storici e naturali condivisi. Con la sottoscrizione del Patto si intende formalizzare l’impegno di entrambe le amministrazioni nell’intensificare le relazioni intercomunali per favorire lo sviluppo e la crescita comune.

Scopo del “patto”, infatti, è quello di consolidare i legami storici, culturali e religiosi che li uniscono, in quanto il SS. Crocifisso è il punto di riferimento spirituale che guida le due comunità, rafforzando il senso di identità e di appartenenza. La devozione a questo santo rappresenta un elemento che accomuna Cassano e Leporano e che merita di essere celebrato attraverso un'alleanza simbolica e concreta tra le due città.