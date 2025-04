Arvalia, Pittelli e Mascaro pronti per i campionati italiani assoluti

Un altro ambizioso traguardo è alle porte per la Arvalia Nuoto Lamezia: dal 13 al 17 aprile i riflettori si accenderanno sui Campionati Italiani Assoluti di Nuoto e la società che gestisce la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme sarà presente per la prima volta con ben due atleti qualificati. A scendere in vasca per onorare la società saranno Gianluca Pittelli e Gabriele Mascaro.

Gianluca Pittelli (classe 2008), giovane talento reduce da un eccezionale oro nei 50 rana agli scorsi Criteria, con il secondo miglior tempo italiano all-time di categoria, parteciperà agli Assoluti nelle gare dei 50 rana, 100 rana e 200 rana.

Gabriele Mascaro (classe 2007), autore di un'eccellente performance ai Criteria, si è conquistato il pass per i 200 dorso e ha centrato anche la qualificazione nei 100 dorso, specialità in cui ha raggiunto il nono posto nazionale e siglato il nuovo record regionale.

Questi risultati testimoniano il grande lavoro, la crescita tecnica e la determinazione che animano il team lametino. Partecipare ai Campionati Assoluti FIN con due atleti è motivo di grande orgoglio per la società lametina e conferma il percorso di alto livello intrapreso da ormai 10 anni dall’Arvalia Nuoto Lamezia.