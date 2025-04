Palazzetto Lamezia, Fip Calabria: “opera abbandonata e in degrado”

La FIP Calabria prende una posizione chiara sulla lunga e complessa vicenda del nuovo Palazzetto dello Sport di Lamezia Terme, un'opera che, purtroppo, non è fruibile anche se di fatto terminata.

Nonostante gli annunci e le rassicurazioni da parte delle istituzioni locali e regionali, il Palazzetto, che avrebbe dovuto rappresentare un importante punto di riferimento per il basket e lo sport in generale, è ancora ben lontano dal poter essere messo a disposizione delle società sportive e della comunità lametina e calabrese. Questo ritardo non solo compromette la fruibilità della struttura, ma crea difficoltà enormi alle associazioni sportive che, quotidianamente, sono costrette a fare i conti con la carenza di impianti adeguati.

Il presidente della FIP Calabria, Paolo Surace, ha dichiarato: "Non possiamo più permetterci di ignorare questa situazione. La Calabria e la città di Lamezia Terme hanno bisogno di impianti moderni e funzionali per lo sport, e il Palazzetto di Via del Progresso è un'opportunità che non possiamo lasciare sfuggire. È allucinante pensare che una struttura del genere rimanga abbandonata e non sia possibile utilizzarla da parte delle associazioni sportive del territorio. La politica deve farsi carico di trovare soluzioni concrete, altrimenti questa opera rischia di diventare solo un simbolo di inefficienza. Chiediamo che questo tema diventi centrale nel dibattito elettorale in vista delle elezioni comunali di maggio e che, una volta insediata la nuova amministrazione, si apra immediatamente un tavolo di concertazione con le associazioni sportive e gli altri soggetti interessati. È fondamentale garantire alla città e alla Calabria un'infrastruttura fondamentale per il movimento cestistico e per lo sport in generale"

La FIP Calabria, infatti, non solo sollecita chi di competenza e trovare adeguate soluzioni, ma invita anche le istituzioni locali e regionali a garantire una gestione oculata e mirata dell’impianto, al fine di renderlo veramente fruibile e utile per il basket e le altre discipline sportive.

“lI nostro impegno è a fianco delle istituzioni e delle associazioni sportive per ottenere un impianto che faccia la differenza per il basket calabrese e per tutti i cittadini. Non possiamo più perdere tempo e siamo disponibili per qualunque tipo di supporto o interlocuzione augurandoci che l’impianto lametino diventi prioritario nell’agenda della prossima amministrazione comunale” conclude.