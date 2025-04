Confindustria Crotone, progetto Mirai con le scuole

“Grazie al Protocollo sottoscritto dalla Regione Calabria e da Unindustria Calabria, Confindustria Crotone ha affiancato il Centro per l’Impiego nella animazione di incontri con gli studenti delle Scuole superiori del territorio nell’ambito del progetto Mirai -Insieme creiamo il futuro, promosso dal Dipartimento Lavoro della Regione Calabria. Proseguendo il percorso avviato lo scorso anno, il progetto punta alla creazione di una consolidata rete di attori che, lavorando sinergicamente, ognuno mettendo in campo le proprie competenze, possano accompagnare i giovani verso l’inserimento lavorativo”. Così Mario Spanò, presidente di Confindustria Crotone, ha introdotto l’incontro con gli studenti svoltosi presso il Polo tecnologico Donegani- Ciliberto di Crotone.

"In apertura dei lavori - prosegue la nota di Confindustria - la dirigente scolastica, Laura Laurendi, ha evidenziato la necessità di rafforzare sempre di più il rapporto sinergico tra famiglia, scuole e imprese per formare competenze e generare percorsi di collaborazione virtuosi con le aziende del territorio, con l’intento di rallentare il fenomeno della emigrazione giovanile.

Gabriella Iuzzolini, dirigente del Centro per l’impiego di Crotone, ha ripreso i contenuti già condivisi con gli studenti coinvolti nel progetto, provenienti dalle V classi degli Indirizzi Informatica e Telecomunicazioni – Elettronica ed elettrotecnica ed in particolare il ruolo del Centro per l’impiego per incrociare domanda e offerta di lavoro.

Grazie al coinvolgimento del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria, guidato dal Presidente Vincenzo Giovanni Squillacioti, il Gruppo GI di Confindustria Crotone, con il Presidente Angelo Astorino, ha sostenuto l’organizzazione dell’incontro coinvolgendo come testimonial i Giovani Imprenditori Consuelo Torromino e Fabio Spadafora.

Metalcarpenteria srl, Icel srl ed Emira digital srls sono state le protagoniste del racconto delle storie aziendali. Attraverso la testimonianza dei loro fondatori e amministratori sono stati messi in luce gli esordi, le difficoltà, la crescita ed il consolidamento, l’innovazione e le competenze necessarie per affermarsi sul mercato.

Consuelo e Domenico Torromino hanno raccontato la storia dell’azienda di famiglia, la Metalcarpenteria srl, nata nel 1975 e divenuta un’impresa di riferimento nel settore della manutenzione e costruzioni di impianti oil & gas, con collaborazioni in vari paesi del mondo. Evidenziando la difficoltà a reperire sul territorio alcune competenze, Consuelo Torromino ha invitato i giovani studenti ad arricchire il proprio curriculum con nuove esperienze, ad impegnarsi ed a rischiare. Domenico Torromino ha raccontato il processo produttivo dell’azienda, mostrando anche alcuni dei principali impianti realizzati.

Antonio Argentieri Piuma, fondatore e amministratore della Icel srl, nata nel 1970, ha raccontato i suoi esordi da studente nell’Istituto Donegani e successivamente l’esperienza come docente fino alla nascita dell’azienda che esordisce nell’indotto di Pertusola nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti elettrici e strumentali. Oggi Icel ha due unità produttive in Sicilia ed opera con grandi aziende anche nella costruzione di prototipi di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Forte l’esortazione rivolta agli studenti ad impegnarsi per consolidare le conoscenze acquisite a scuola, affinare le proprie abilità e competenze e proporsi alle aziende del territorio.

Fabio Spadafora ha raccontato gli esordi ed i progetti realizzati da Emira Digital srls, azienda di marketing e comunicazione digitale impegnata tra l’altro in progetti di promozione delle aree interne e della cultura arbereshe, che recentemente hanno portato all’avvio di cooperazioni internazionali con l’Albania ed il Kossovo. Creatività ed Intelligenza artificiale sono stati al centro di un confronto guidato dalla visione di video realizzati da Emira digital per raccontare le radici e la storia delle aree interne. Contenuti di valore e creatività sono linee guida fondamentali per i giovani che vogliono sviluppare capacità e competenze nel mondo del digitale.

In chiusura dell’incontro il presidente Spanò ha confermato l’impegno del sistema Confindustria ad agevolare percorsi ed attività in grado di rafforzare le aziende esistenti e ad attrarre nuovi investimenti. Forte anche l’attenzione nei confronti degli Its Academy, che permettono di conseguire il titolo di tecnico superiore e che possono contribuire a rispondere al fabbisogno di personale con competenze tecniche specifiche che spesso le aziende non riescono a colmare. Nel ringraziare gli studenti e le aziende che hanno partecipato all’incontro, Spanò ha espresso l’auspicio che le giovani risorse, dopo aver vissuto percorsi formativi anche fuori dal territorio regionale, possano scegliere di rientrare nei loro territori per contribuire con il loro lavoro alla crescita ed al progresso della loro regione".