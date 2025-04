Consorzio di bonifica Calabria, nel crotonese parte la stagione irrigua

Con 7,5 milioni di metri cubi di acqua nella Vasca di Sant’Anna, parte oggi la stagione irrigua dalla Valle del Tacina verso l’altopiano di Isola Capo Rizzuto.

Lo annuncia il commissario del Consorzio di bonifica calabrese, Giacomo Giovinazzo, che ci tiene a sopttolineare come sarebbero indubbie le condizioni migliori rispetto agli altri anni, in una stagione che si deve comunque caratterizzare per la capacità di risparmio ed ottimizzazione da parte di tutti, rafforzata anche dall’installazione degli idrocontatori con scheda prepagata (circa 1.500) che, assieme alle indispensabili turnazioni, potranno centrare l’obbiettivo primario di garantire il servizio durante le stagioni irrigue.

Grazie al lavoro delle squadre ed alla programmazione dell’ufficio Agrario, martedì 22 aprile prossimo partirà anche il servizio verso la valle del Neto che, con le medesime attenzioni e peculiarità, potrà contare sulla maggiore capacità di base, nell’adduzione dalla Vasca di Calusia.

Determinate e determinanti, su tutte, le interlocuzioni e le indicazioni con la Regione Calabria e A2A. Fondamentale il ruolo e l’azione dei Nuclei di Controllo consortile per individuare abusi e furti d’acqua, unici veri nemici degli interessi degli agricoltori e della collettività.