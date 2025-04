Cassano, Cimitero: al via i lavori per i nuovi loculi, se ne realizzeranno 264

A Cassano Ionio, nel cosentino, sono stati consegnati i lavori di costruzione di nuovi loculi cimiteriali. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Giovanni Papasso, il direttore dei lavori, l’ingegnere Mario Innocenzo Rummolo, il Rup, Pasquale Chidichimo, e i rappresentanti dell’impresa Esse costruzioni di Salvatore Santagada che eseguirà l’opera; e poi il vicesindaco Antonino Mungo e la consigliera con delega Carmen Gaudiano oltre a dirigenti e dipendenti comunali.

Il progetto costerà 463 mila euro, di cui 331.500 per lavori e 3.400 per oneri della sicurezza, e le attività dovranno essere eseguite entro sei mesi a partire da oggi.

I tecnici hanno spiegato come l’intervento previsto nel presente progetto consista principalmente nella costruzione di loculi cimiteriali da realizzarsi in elevazione, del tipo cosiddetto “colombario”, divisa in serie di loculi orizzontali, oltre che di cellette per riporre urne cinerarie, si compone di una costruzione su due livelli collegati da una scala esistente e inoltre sarà installato un montascale per raggiungere il piano primo.

Nel suo intervento il sindaco ha spiegato come “La costruzione dei loculi preveda la realizzazione di 264 loculi a colombario e 104 cellette per urne cinerarie. Queste seconde saranno utili sia a chi sceglierà la cremazione sia permetteranno agli uffici di andare avanti nelle estumulazioni.”

“Da un rapido calcolo – ha insistito il primo cittadino – nel corso di questo mandato abbiamo costruito quasi 3000 stipi divisi tra loculi (il 90% del totale) e cellette (10% del totale) e con questi ultimi circa 400 di cui oggi affidiamo la costruzione, lascio tranquilla anche l’amministrazione comunale che verrà dopo di me e che non avrà problemi con l’edilizia cimiteriale. Fortuna che non ebbi io quando mi insediai nel 2019 dopo la gestione cimiteriale quando trovammo diverse bare accatastate e in attesa di sepoltura”.

Per Papasso sarebbe “l’ennesimo segno di quanto io e la mia amministrazione comunale abbiamo tenuto in questi anni e teniamo al culto dei morti. Il nostro cimitero è uno dei più puliti, ordinati e all’avanguardia dell’intera regione ma non ci fermiamo qui: speriamo di avere continuità amministrativa anche nel prossimo quinquennio con Carmen Gaudiano sindaco e costruire il nuovo cimitero a Sibari oltre a risolvere il problema delle cappelle delle ex congreghe che non abbiamo creato noi ma che abbiamo, purtroppo, ereditato senza nessun volere alcuno ma che oggi ci troviamo a dover gestire”, ha concluso il sindaco.