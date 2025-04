Crotone. Controlli a tappeto della polizia, sotto la lente oltre 460 persone

Oltre 460 persone controllate, tra cui 36 extracomunitari e 117 risultati positivi nella banca dati Sdi; quattro quelle segnalate al Prefetto perché assuntrici di droga. E poi, 234 veicoli verificati; 54 controlli domiciliari eseguiti a soggetti con precedenti di Polizia; ed infine sette multe al Codice della Strada CdS e due attività economiche sanzionate.

È il bilancio degli ultimi giorni di controlli sul territorio eseguiti dagli agenti della polizia di Crotone.



Nel dettaglio, la Polizia Amministrativa ha controllato quattro esercizi commerciali, due gioiellerie, un bar e un circolo ricreativo. Il titolare del bar è stato sanzionato, per 4mila euro, per non aver rispettato le limitazioni all’orario dell’esercizio del gioco, non ottemperando alla cessazione di otto apparecchi New Slot, risultati essere in funzione ed accessibili al pubblico.

Anche il titolare del circolo ricreativo si è visto multare, per poco più di mille e trecento euro, per non aver rispettato le prescrizioni imposte in materia di sorvegliabilità dei locali che somministrano alimenti e bevande, che è risultato avesse un accesso diretto dalla strada.

Tra perquisizioni e notifiche

La Divisione Anticrimine, invece, ha effettuato ventitre controlli a soggetti considerati pericolosi e sottoposti alla detenzione o agli arresti domiciliari, notificato cinque atti giudiziari e un Avviso Orale.

La Squadra Mobile ha proceduto poi al controllo di undici soggetti a piedi effettuando due perquisizioni finalizzate alla ricerca di stupefacenti.

L’Ufficio Immigrazione ha identificato dal canto suo 32 extracomunitari, accompagnando un soggetto in Questura per l’identificazione, dato che non aveva documenti. La Digos ha identificato cinque persone, tra cui un bengalese con precedenti di Polizia.

Alla ricerca di droga

Proseguendo, la Squadra Volante ha invece effettuato posti di controllo, identificando 78 persone, di cui 34 con precedenti di Polizia, e verificando 40 veicoli.

Lo stesso personale ha proceduto a due perquisizioni personali e otto locali, tutte finalizzate alla ricerca di droga, segnalando al Prefetto quattro persona come assuntrici di stupefacenti e sequestrando circa 40 grammi di marijuana. Controllati anche 31 soggetti sottoposti ai domiciliari.

Le attività su strada

Equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato anche loro dei posti di controllo, identificando 240 persone, di cui 52 con precedenti; nel corso dell’attività sono stati controllati 122 veicoli, elevando 7 sanzioni al Codice della Strada, procedendo alla sospensione dalla circolazione cinque veicoli e ritirando una patente di guida.

La Polizia Stradale ha effettuato cinque controlli amministrativi in degli esercizi di vendita di auto ed officine. Inoltre ha controllato quattro persone, di cui due con precedenti, e 29 veicoli. Infine la Ferroviaria ha identificato 78 persone, di cui 26 con precedenti di Polizia, e controllato 40 veicoli.

Il dispositivo in campo

I servizi, disposti dal Questore Renato Panvino, sono stati effettuati dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, da personale della Polizia Amministrativa, dell’Ufficio Immigrazione, della Squadra Mobile, dell’Anticrimine, della Digos, della Squadra Volanti, della Scientifica, della Stradale, della Postale e della Polizia Ferroviaria.