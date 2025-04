Crotone, approvati progetti di riqualificazione del lungomare e della villa comunale

Su proposta dell’assessore al Pnrr del Comune di Crotone Luca Bossi, la giunta ha approvato il progetto esecutivo relativo all’ammodernamento e la riqualificazione degli spazi pubblici e parchi urbani e del lungomare cittadino Si tratta di un investimento di complessivi 1 milione e 580 mila euro che vanno ad incidere su zone particolarmente care ai crotonesi: la villa Comunale e il lungomare cittadino.

I due interventi non solo puntano a recuperare l’estetica architettonica e paesaggistica della città, ma anche a promuovere un modello di sviluppo urbano più sostenibile e inclusivo. Attraverso l'implementazione di soluzioni innovative, come la creazione di aree verdi, la valorizzazione del patrimonio storico e l'ottimizzazione delle infrastrutture, Crotone può diventare un esempio di resilienza e progresso.

Nella progettazione definitiva una particolare attenzione è stata altresì posta alla mobilità dei soggetti con disabilità, sono stati eliminati soprattutto nell’intervento relativo al lungomare cittadino, eventuali ostacoli che avrebbero comportato la limitazione della fruizione a persone con disabilità. Per quanto attiene la Villa Comunale è previsto, tra l’altro, il rifacimento di quasi tutti i percorsi in terra stabilizzata denominata “terra forte” del tipo carrabile, per consentire la durabilità nel tempo nonostante le sollecitazioni a cui vengono sottoposti.

Per quanto riguarda il lungomare, nel tratto tra viale Gramsci e il cimitero cittadino è prevista la riqualificazione attraverso il potenziamento del verde pubblico, l’integrazione degli arredi urbani, alla rifunzionalizzazione degli spazi pubblici, due aree "anfiteatro" saranno riqualificate per attività sociali, con un parco giochi e una stazione per esercizi fisici, la ridefinizione della viabilità ciclo‐pedonale, ma anche ad opere di “rigenerazione” paesaggistica mediante l’inserimento di nuovi spazi verdi, aree di aggregazione sociale attrezzate e al potenziamento della permeabilità del suolo. Si tratta solo di alcuni degli interventi previsti in un progetto generale di riqualificazione che punta a fornire la maggiore fruibilità dei luoghi.

“Ringrazio il gruppo di lavoro dell’ufficio PNRR del Comune di Crotone. Si tratta di un tassello importante per l’avvio dell’intervento di riqualificazione del lungomare cittadino. È uno di tanti interventi previsti in ambito di rigenerazione urbana portati avanti dall’Amministrazione comunale, e ovviamente il nostro lavoro non si ferma qui prevedendo nell’immediato anche l’approvazione del progetto per la riqualificazione del quartiere Poggio Pudano” dichiara l’assessore Bossi