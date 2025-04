Sballo alla movida: blitz in casa di un giovane crotonese, beccato con mezzo chilo droga

Un duro colpo al rifornimento di droga da spacciare ai giovani frequentatori della movida crotonese è stato inferto dagli uomini della Polizia di Stato che nelle scorse ore hanno arrestato un 23enne del capoluogo, P.D. le sue iniziali, beccato con ingente quantitativo di cocaina e hashish.

Gli agenti hanno avviato una serie di attività di avvistamento e di pedinamento di alcuni soggetti ritenuti assuntori di stupefacenti e da qui sono arrivati ad individuare ed osservare alcune zone della città, tra cui anche quella periferica di Margherita.

Il quartiere “sicuro”

Si tratta di un popoloso quartiere alle porte di Crotone e che come spiegano gli investigatori viene considerato dai trafficanti e dagli spacciatori un’area “sicura” per smistare le dosi poi vendute dai pusher.

Proprio nel corso di un pedinamento eseguito dagli uomini della Squadra Volanti, si è chiuso il cerchio sul 23ennem, nella cui abitazione si sospettava nascondesse un grosso quantitativo di Droga.

Dopo aver bloccato ogni eventuale via di fuga intorno alla casa, è scattata l’irruzione: l’operazione, fulminea, ha impedito che il giovane potesse disfarsi della “roba”, tant’è che dopo una perquisizione minuziosa, in una dispensa è stato trovato un barattolo con dentro, mescolato a del riso, sei involucri di cocaina pura per un peso di oltre mezzo chilo che avrebbe fruttato, se immessa sul mercato, un guadagno di oltre 100 mila euro. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale locale.

L’operazione

L’operazione è figlia dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Questore Renato Panvino, e che ad oggi hanno interessate anche le città confinanti. Proprio nella giornata di ieri, per esempio, gli agenti, coadiuvati dalla squadra cinofili, avevano stretto il cerchio, effettuando otto perquisizioni domiciliari e controllando 464 persone e 234 veicoli (QUI).

All’attività di ieri si arriva però anche grazie alle strategie operative messe in campo dalla Polizia in sinergia con la Procura della Repubblica, diretta da Domenico Guarascio, che ha avviato dei canali investigativi mirati e specifici per contrastare efficacemente il traffico e lo spaccio di stupefacenti.