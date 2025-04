Rossano. Beccato con le dosi nel centro storico, torna libero

Il Gip del Tribunale di Castrovillari ha rimesso in libertà un 30enne rossanese, M.A., arrestato nei giorni scorsi, in flagranza, per spaccio di stupefacenti. La decisione del Giudice è arrivata dopo l’interrogatorio, durante il quale l’uomo si è professato innocente.

Le manette erano scattate nel corso di un controllo del territorio effettuata nel centro storico dell’area urbana di Rossano (QUI) dai Carabinieri che, vedendolo uscire da una tavernetta al piano strada, avevano notato un suo atteggiamento sospetto.

Da qui la perquisizione personale che aveva portato a trovargli nelle tasche dei pantaloni degli involucri di cellophane termo sigillati, e un altro che avena in una scatola d’alluminio, contenenti cocaina. I militari scoprirono anche svariati ritagli di cellophane di forma circolare.

Perquisita anche la tavernetta all’’interno erano stati trovati poi due bilancini di precisione perfettamente funzionanti e, in un secchio per l’immondizia, altri ritagli di cellophane compatibili con quelli rinvenuti poco prima addosso all’indagato.

Sulla scorta di questi riscontri il 30enne ea stato arrestato e messo ai domiciliari che, in sede di convalida dell’arresto, il Pubblico Ministero aveva chiesto di confermare.

Il Guo, però, accoglimento le richieste del suo legale, l’avocato Francesco Nicoletti, dopo aver convalidato l’arresto, ha sottoposto l’indagato all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ordinandone l’immediata liberazione.