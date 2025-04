Incidente la sera di Pasquetta, carabinieri aggrediti si difendono col taser

Attimi di paura nella prima serata di ieri a Corigliano-Rossano, dove un uomo del posto ha prima causato un incidente stradale per poi sfogarsi contro le altre vetture in sosta, fino ad aggredire anche i Carabinieri. È successo lungo Via Piave, poco dopo le 20 di una tranquilla giornata di pasquetta.

A lanciare l'allarme sono stati i residenti del posto, che lo hanno visto andare in escandescenza e colpire a calci e pugni le auto parcheggiate in strada dopo aver impattato, con il proprio veicolo, una di queste che era ferma.

Il soggetto, in evidente stato di alterazione, si sarebbe reso particolarmente aggressivo al punto da richiedere l'intervento dei Carabinieri, che hanno tentato di portarlo alla calma.

Un tentativo inutile, dato che lo stesso avrebbe prima minacciato verbalmente e poi tentato di aggredire fisicamente i militari. Vista la situazione gli stessi hanno dovuto ricorrere al taser, al fine di bloccarlo.

In questo francgebnte sono stati però aggrediti da un altro soggetto, fino a quel momento nascosto nella folla, che avrebbe così tentato di far scappare il fermato.

La situazione non è andata come avevano preventivato: entrambi i soggetti - due 37enni del posto - sono stati comunque bloccati ed immobilizzati, ed al termine delel formalità di rito arrestati con l'accusa di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, aggravata secondo le ultime disposizioni di legge introdotte.