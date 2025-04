Lady Gaga condivide l’Affruntata di Vibo su Tik Tok, che diventa virale

Lady Gaga

È bastato che una superstar del calibro di Lady Gaga postasse sul suo profilo di Tik Tok una breve clip affinché l’Affruntata di Vibo Valentia invadesse il mondo via web.

La cantante americana ha difatti condiviso alcuni secondi del suggestivo rito pasquale calabrese, che rappresenta la Madonna che toglie il manto nero del lutto per la morte di Gesù, svelando quello turchese che simboleggia la gioia per la resurrezione.

Tanto è bastato però che quei seppur pochi frame spopolassero letteralmente sul noto social raccogliendo, in tutto il piante, qualcosa come oltre due milioni di visualizzazioni.

Nel video, a dire il vero, non è stato però fatto alcun cenno esplicito a dove si svolgesse il rito della Settimana Santa, che come è noto a tutti i calabresi si tiene ogni domenica di Pasqua, ma non vi sono dubbi si trattasse di quello dell'Affrontata.

Lady Gaga - il cui vero nome è Stefani Joanne Angelina Germanotta - è di origini italiane, i suoi antenati sono emigrati negli Stati Uniti da un piccolo centro del messinese, Naso; e anche per questo ha spesso manifestato affetto e attenzioni per le tradizioni del nostro paese, in questo caso per Vibo Valentia che ha potuto così e certamente contare su un palcoscenico mondiale per mostrare le proprie tradizioni religiose e culturali.