Weekend di Pasqua, nel catanzarese super controlli per garantirne la sicurezza

Un posto di controllo dei carabinieri a Sellia Marina

Ben 42 sanzioni, decine di patenti e cinque carte di circolazione ritirate, sette veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo, decurtando complessivamente 26 punti sulle relative patenti. Oltre 700 le persone e 550 i veicoli controllati; quattro i sinistri stradali rilevati, tutti di lieve entità, di cui un incidente autonomo.

Sono questi ed in breve i risultati delle attività su strada eseguite dai Carabinieri del comando di Catanzaro durante lo scorso nel weekend di Pasqua e su tutto il territorio di competenza, con particolare attenzione ai luoghi di richiamo turistico e in quelli in cui si svolgono le cerimonie religiose.

In azione tutte le Stazioni dell’Arma provinciale, anche di Soverato e Sellia Marina, che hanno effettuato servizi capillari per la prevenzione dei reati e l’identificazione di veicoli e persone sospette.

I controlli hanno interessato anche la regolarità e il rispetto delle leggi da parte di strutture ricettive, soprattutto le verifiche sono state dirette ad accertare che gli alloggiati vengano regolarmente registrati e comunicati all’Autorità di Pubblica Sicurezza entro le 24 ore successive al loro arrivo. In un solo caso l’albergatore ha fornito ospitalità a due persone omettendo di comunicarne le generalità nei tempi previsti.

Non sono mancati i servizi appiedati nei centri storici, con particolare attenzione ai luoghi di culto durante le principali celebrazioni; sul lungomare in prossimità di locali pubblici; ma anche nelle aree più frequentate.

Grande attenzione, infine, al contrasto dello spaccio di droga fra i giovani. I Carabinieri hanno passato al setaccio le zone considerate abituale luogo di ritrovo e hanno segnalato alla Prefettura otto persone, tra giovani e giovanissimi, trovati in possesso di dosi di stupefacente per uso personale.