Cassano, conferita benemerenza civica al maestro Francesco Rodilosso

È stata consegnata ieri al maestro Francesco Rodilosso la civica benemerenza conferitagli dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Papasso. La cerimonia, sobria ma altrettanto densa di emozioni, si è tenuta nel gabinetto del primo cittadino. Presenti, oltre al sindaco Papasso, il vicesindaco Antonino Mungo, le assessore Elisa Fasanella e Sara Russo, dirigenti e dipendenti, e, soprattutto, i familiari e gli amici di Francesco con gli occhi pieni di ammirazione per tutto quanto sta riuscendo a fare portando in alto il nome della Città di Cassano.

I motivi li ha spiegati l'assessore Elisa Fasanella che ha letto la relazione allegata alla consegna della pergamena ufficiale: «Per lo straordinario impegno culturale, il talento e l’innata passione profusi nell’arte della danza, che l’hanno condotto a raggiungere straordinari risultati, dando lustro ed esportando all’esterno il volto vero della Città di Cassano All’Ionio, ricca di risorse naturali, culturali ed umane; per essere esempio positivo e di incoraggiamento verso i giovani affinché, attraverso la sana emulazione e coniugando genialità, sacrificio e determinazione possano cimentarsi per raggiungere elevati traguardi di cui l’intera Comunità potrà beneficiare».

Francesco Rodilosso, invece, è co-fondatore e produttore per Create Danza e fa parte del management del festival Ramificazioni. Ha studiato con maestri di fama internazionale come Bruno Verzino, Tuccio Rigano, Giuliano Peparini, Michele Ferraro, Luciano Cannito, Luigi Grosso, Eugenio Buratti e altri. Vincitore di numerose borse di studio tra cui caraBdanza company (Madrid), Teatro dell’Opera (Roma), vanta menzioni e articoli, tra gli altri, su “La Stampa” e “Vanity Fair”.

Premiato nel 2019 come talento calabrese al premio San Francesco da Tessano, ha ricevuto pubblici da Carla Fracci e Beppe Menegatti. La sua immagine è apparsa in testate nazionali e internazionali come: Photo Vogue, L'Oeil de la Photographie, Panorama, Sky Arte HD, The Artbo, Arte Magazine, Shakespeare Magazine, Rai Cultura e altre, con le seguenti produzioni del maestro Ottavio Marino: Romeo & Giulietta, Francesco di Paola e The Dancer.

“Assegnare la benemerenza civica anche a Francesco – ha evidenziato il sindaco Papasso nel suo intervento - è un atto dovuto perché lui e tutti i nostri grandi talenti portano in atto il nome di Cassano ed è questa la Cassano che dobbiamo continuare a promuovere e di cui dobbiamo far parlare”.