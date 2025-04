Crotone. In giro per strada invece che ai domiciliari, va dritto in carcere

Sottoposto ai domiciliari nell’ambito di un procedimento penale che lo vede indagato per maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie, un 60enne crotonese, A.P., è stato arrestato dalla Squadra Volante per evasione.

Gli agenti lo hanno infatti rintracciato in via Giovanni Paolo II, fuori dalla sua abitazione, pur non avendo alcuna autorizzazione che lo legittimasse ad allontanarsi dal luogo dove si doveva trovare invece ristretto.

Al termine delle formalità, considerate l’inidoneità dei domiciliari e la sua pericolosità sociale, ed in ragione delle pendenze giudiziarie a suo carico, in particolare per reati contro la persona, l’uomo è stato arrestato e immediatamente tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone.