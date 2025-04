Rimane con il dito incastrato in una panchina: bimba soccorsa dai Vigilfuoco

Brutta disavventura (per fortuna a lieto fine) per una bimba di 7 anni, che nella serata di ieri è rimasta con un dito incastrato all'interno di una panchina in ghisa. È successo a Lamezia Terme, precisamente di fronte alla cattedrale cittadina lungo Corso Numistrano.

La piccola aveva inserito il dito in uno dei decori della panchina, non riuscendo più a tirarlo via. Gli stessi Vigili del Fuoco, intervenuti in soccorso della malcapitata, hanno potuto constatare come la piccola avesse il dito gonfio e dolorante: è stato così necessario allargare il foro con estrema delicatezza.

Sul posto anche il personale sanitario del 118, che ha fornito le prime cure del caso. Fortunatamente, una volta liberata, la piccola è tornata rapidamente alla sue attività, pur sotto il controllo dei genitori.