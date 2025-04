Controlli a tappeto nel cirotano, veicoli sequestrati e segnalazioni

Intensificati i controlli sul territorio nel corso delle festività pasquali: i Carabinieri della compagnia di Cirò Marina hanno identificato 293 persone e controllato 208 autovetture, passando al setaccio anche 19 esercizi pubblici, al fine di contrastare le attività criminali a seguito dell'aumento delle presenze in tutto il territorio.

Particolare attenzione è stata posta circa il rispetto del nuovo codice della strada, con diverse sanzioni e sequestri di veicoli sorpresi a circolare sprovvisti di copertura assicurativa o di revisione. Segnalate inoltre due persone in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto trovate in possesso di modiche quantità di droga.