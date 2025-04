Minorenne violentata nel Crotonese, due giovani finiscono in carcere

Violenza sessuale su minorenne, atti persecutori e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite: sono queste le gravi accuse rivolte a vario titolo a due giovani originari del crotonese, arrestati questa mattina dai Carabinieri a seguito delle indagini che hanno coinvolto anche le compagnie di Casoria (nel napoletano) e di Borgo San Lorenzo (nel fiorentino).

Le manette sono così scattate per ventenne residente nella provincia pitagorica, che secondo gli inquirenti si sarebbe reso protagonista di una serie di episodi di violenza sessuale ai danni di una ragazza minorenne, perpetrati anche in luoghi pubblici notoriamente luogo di ritrovo per i più giovani.

Il secondo coinvolge un altro ventenne, originario di Crotone ma residente nel napoletano, che avrebbe intrattenuto una conversazione a sfondo sessuale con la ragazzina, arrivando ad inviarle, in più occasioni, delle foto esplicite.

In entrambi i casi è scattata la procedura prevista dal codice rosso, facendo scoprire anche che il secondo degli indagati si sarebbe già reso protagonista di una serie di atti persecutori contro l'ex fidanzata, tempestandola di messaggi per diversi mesi.

Al termine delle indagini, il Tribunale di Crotone ha chiesto ed ottenuto l’arresto in carcere per entrambi i giovani, che sono stati rintracciati nei nel capoluogo calabrese e ad Arzano.