Crotone, ok alla balneazione: in spiaggia dal 1 maggio al 30 settembre

In conformità alle direttive dettate dalla Giunta regionale nello scorso febbraio ed a seguito della delibera che ha fissato il differimento dell’efficacia temporale delle concessioni demaniali marittime in essere fino al 30 settembre del 2027, il Comune di Crotone ha emesso una delibera dirigenziale relativa alla balneazione e che stabilisce come la stagione balneare copre l’intero anno solare in corso.

Come spiega la stessa Amministrazione, nelle concessioni ad uso turistico-ricreativo, sia annuali che stagionali, l’utilizzo dell’area concessa è consentito tra il 1 maggio ed il 30 settembre di quest’anno, ovvero per i prossimi cinque mesi, fatta salva la possibilità di un utilizzo per altri periodi nel rispetto delle condizioni informative e di sicurezza prescritte dai concessionari. Nelle spiagge libere l’utilizzo è consentito nello stesso lasso temporale.

“Dopo aver già dagli scorsi anni progressivamente ampliato il periodo di balneazione a beneficio dello sviluppo turistico, in consonanza all’indirizzo espresso dal governo regionale già dallo scorso febbraio, quest’anno abbiamo indicato un congruo periodo, pari a 5 mesi, che decorre già dal prossimo 1 maggio. A decorrere da tale data, sia nelle spiagge libere, sia nelle aree demaniali concesse ad uso stagionale o annuale, sarà consentita la balneazione al fine di incentivare l’uso turistico delle spiagge cittadine”, sottolinea il sindaco Vincenzo Voce commentando il provvedimento.