Siderno, Premio “Civiltà e Lavoro”: domani la diciottesima edizione

Giovedì 1 maggio avrà luogo la diciottesima edizione del premio “Civiltà e Lavoro”, organizzato dall’amministrazione comunale e dalla Pro Loco di Siderno per tributare il giusto riconoscimento ad alcuni cittadini particolarmente meritevoli, che si sono distinti nella loro attività lavorativa, per il rispetto della legge e per il loro impegno a favore della comunità.

L’edizione di quest’anno vede il ritorno del premio nella sua sede naturale della Villa Comunale, laddove, prima della premiazione, verrà deposta una corona d’alloro sotto la lapide dedicata ai Caduti sul Lavoro.

L’appuntamento è alle 10.30 davanti al palazzo municipale, laddove il corteo, accompagnato dal complesso bandistico “Città di Siderno” muoverà verso la villa comunale.

Dopo la deposizione della corona, avrà luogo la cerimonia di premiazione dei sei cittadini selezionati dalla commissione di valutazione (composta da rappresentanti di Amministrazione Comunale e Pro Loco) davanti alla gradinata rivolta verso i monti.