Lavoratori in nero nel cantiere scolastico: ditte sanzionate a Polistena

Un regolare controllo presso un cantiere edile all'interno di un plesso scolastico di Polistena ha portato alla scoperta di 6 lavoratori contrattualmente non in regola, con conseguente sanziona per le ditte appaltatrici. Lo rende noto la Questura di Reggio Calabria, che ha intensificato i controlli in merito al piano Focus 'ndrangheta.

In particolare, il cantiere era stato attivato per la ristrutturazione del plesso (una scuola primaria) e per l'adeguamento antisismico. I controlli sono stati svolti dagli agenti del locale commissariato, assieme al reparto prevenzione crimine di Siderno, dal Nucleo Ispettorato Lavoro di Reggio Calabria e dalla Polizia Metropolitana.

Al termine dell'attività ispettiva, sono state elevate diverse sanzioni per un totale di 28 mila e 400 euro, ed è stato anche emesso un provvedimento cautelare per la sospensione delle attività imprenditoriali coinvolte.