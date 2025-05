Rete museale, secondo incontro a Palazzo San Giorgio per il turismo culturale

Prosegue il percorso per la creazione di una rete museale cittadina, volta a valorizzare e rafforzare il turismo culturale attraverso una sinergia tra tutte le realtà museali del territorio, comprese le più piccole e meno conosciute. L’obiettivo è dar vita a un sistema coordinato che consenta ai musei e ai siti culturali di esprimersi in maniera condivisa, contribuendo alla crescita culturale ed economica della città.

A Palazzo San Giorgio si è svolta la seconda riunione operativa del tavolo tecnico dedicato alla costituzione della rete, un’iniziativa fortemente voluta dal sindaco Giuseppe Falcomatà e sostenuta dall’amministrazione comunale. Il tavolo è stato convocato dal consigliere comunale con delega al turismo, Giovanni Latella, con la partecipazione del consigliere metropolitano con delega alla cultura, Filippo Quartuccio. Erano presenti: Vincenzo Ferrante, responsabile del servizio attività culturali della Città Metropolitana; Sonia Scappatura per il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MarRc); Lucia Lojacono per il Museo Diocesano; Raffaele Cananzi per il Piccolo Museo San Paolo; Marisa Cagliostro, in rappresentanza della Consulta Comunale Cultura e responsabile della gestione dell’Area Archeologica Griso Laboccetta; Matteo Gangemi per l’Associazione Colocrisi; Nunzio Tripodi per il Museo dell’Arte Frangipane; Manuela Barletta, amministratrice, e Domenica Triglia, vicepresidente del Polo del Bergamotto; Angelo Vazzana per il Museo di Biologia Marina e Paleontologia.

Durante l'incontro sono stati definiti i primi appuntamenti condivisi, in un’ottica di coordinamento e promozione integrata delle attività. In particolare, si è concordata la partecipazione con iniziative congiunte a due importanti eventi culturali: il 17 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, promossa dal MiC (Ministero della Cultura) e il18 maggio, per la celebrazione della Giornata Internazionale dei Musei.

«È stato avviato un percorso concreto per l’istituzione di una rete museale cittadina – ha chiarito Latella - che prevede, tra le prime azioni operative, la calendarizzazione comune degli eventi culturali, così da garantirne una maggiore visibilità e una più ampia diffusione».

Il progetto si inserisce pienamente nella missione promossa da ICOM, che mira alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché allo sviluppo sostenibile dei musei e delle strutture culturali. L’intento dell’iniziativa è quello di elaborare una proposta strutturata da sottoporre alla Giunta Comunale per avviare una successiva manifestazione d’interesse, primo passo verso la formalizzazione della rete museale cittadina.