Lavori edili abusivi a Vibo: sequestrata l’area, denunciato il proprietario

Continuano i controlli della Polizia Locale di Vibo Valentia nel settore dell’edilizia. Gli uomini del comandante Michele Bruzzese in questi giorni hanno infatti monitorato una zona della frazione marina: notando alcune attività all’interno di un terreno hanno deciso di ispezionare l’area e hanno così scoperto che erano in corso alcuni lavori edili consistenti nella realizzazione di una platea in cemento armato con la realizzazione dei relativi pilastri, e di un immobile di circa 150 mq rifinito solo esternamente.

Il proprietario è risultato però privo di qualsiasi titolo autorizzativo e pertanto - affinché si impedisse la prosecuzione dei lavori abusivi - la Polizia Locale ha sottoposto a sequestro penale i due manufatti e denunciato alla Procura della Repubblica il proprietario per i previsti reati edilizi. L’Autorità Giudiziaria ha poi convalidato il sequestro.