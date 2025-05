Trapani. Nel cofano coca al peperoncino calabrese, finiscono in carcere

Sono stati beccati con in auto circa tre chili e mezzo di cocaina e per questo due pregiudicati calabresi, rispettivamente di 60 e 56 anni, sono finiti in carcere con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

È accaduto a Trapani dove una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia locale li ha fermati ad un normale posto di controllo alla circolazione stradale, alle porte del capoluogo siciliano.

Alla luce dei loro numerosi precedenti polizia e del fatto che non hanno fornito ai militari una motivazione soddisfacente sul perché si trovassero in città, si è deciso di eseguite una perquisizione sia personale che veicolare.

È così che nel bagagliaio dell’auto sono stati scoperti tre panetti di coca che riportavano come identificativo un tipico peperoncino rosso calabrese. A seguito dell’udienza di convalida i due sono stati tradotti poi nel carcere di Trapani.