Internazionalizzazione e digitale, percorso formativo per imprese con Unioncamere

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con Unioncamere Calabria Desk Enterprise Europe Network organizza il percorso formativo Digital Export Academy - Calabria - percorso base con affiancamenti - dedicato ad aziende con sede sul territorio calabrese e appartenenti a tutti i settori, interessate allo sviluppo della propria strategia di internazionalizzazione mediante gli strumenti digitali.

Il percorso, a partecipazione gratuita, si articolerà in due fasi. La prima si svolgerà dal 18 giugno al 16 luglio 2025, in modalità mista, con il primo incontro in presenza a Lamezia Terme e gli altri incontri in modalità online, per un totale di 9 incontri formativi, della durata di 3 ore e mezza ciascuno.

I docenti della Faculty Ice, altamente qualificati e con consolidata esperienza nella formazione aziendale, tratteranno temi quali: Web Marketing – Digital Export Strategies, Contrattualistica e pagamenti online, E-commerce, Marketplace, Social Media e Intelligenza artificiale.

La seconda fase è dedicata a 25 aziende selezionate e consisterà in affiancamenti di 6 ore complessive per ciascuna azienda, realizzati sempre dagli esperti della Faculty Ice".

La circolare informativa di ICE con il calendario degli incontri e completa di tutti i dettagli per manifestare l’interesse a partecipare sarà diffusa il 20 maggio 2025".