Joppolo. Vasto incendio in un’autofficina: distrutti sei mezzi

Un violento incendio ha interessato, nella tarda serata di ieri, giovedì 16 maggio, un’autofficina che si trova lungo la Strada Provinciale 23, nel territorio del comune di Joppolo, nel vibonese

Sul posto, per gestire il rogo, si sono dovute impegnare visto una dozzina di uomini dei Vigili del Fuoco, con squadre che sono arrivare sia dalla sede centrale del Comando Provinciale che dal distaccamento di Ricadi, supportate da un’autobotte per il rifornimento idrico.

Le fiamme, nonostante l’immediato arrivo dei pompieri, ha completamente distrutto tre autovetture, due motocicli e un camper che erano all’interno dell’immobile.

L'edificio interessato, composto da due livelli in parte adibito ad attività di verniciatura, conteneva diversa attrezzatura professionale, anch’essa interessata dal fuoco.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono proseguite per diverse ore mentre sono in corso accertamenti per risalire alle cause dell'incendio.