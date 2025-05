Scappa dal Po e tenta di lanciarsi dal tetto dell’ospedale, fermato dai poliziotti

Una richiesta arrivata al numero d’emergenza ha consentito agli agenti delle Volanti di Catanzaro, di raggiungere il Pronto Soccorso dell’ospedale cittadina per rintracciare un giovane che si era allontanato dopo esser saltato da una finestra e procurandosi anche una ferita.

In un contesto di grande difficoltà, i poliziotti – dimostrando un notevole spirito d’iniziativa – hanno così seguito le tracce di sangue ritrovate nelle vicinanze e dopo un’accurata ricerca tra i vari piani e reparti, sono riusciti a rintracciarlo sul tetto del nosocomio, dove nel frattempo si era rifugiato.

Una volta raggiunto e alla vista degli agenti, il ragazzo avrebbe però corso verso il cornicione esterno, che è senza protezioni, e solo la prontezza di riflessi e alla determinazione dei poliziotti ha evitato che potesse compiere un gesto estremo.

Il plauso del Coisp

Con la pattuglia protagonista della vicenda, si è voluto congratulare Raffaele Maurotti, Segretario Generale Provinciale dl Coisp, il Sindacato indipendente di Polizia.

“Rivolgiamo il nostro plauso agli operatori che hanno svolto un ruolo cruciale in questa vicenda. Ci auguriamo – ha affermato il sindacalista - che anche i massimi responsabili della Polizia di questa città possano riconoscere e lodare l’operato dei poliziotti intervenuti. È proprio in situazioni come queste che il nostro lavoro si qualifica come tutela di alti valori sociali e civili, a beneficio della stragrande maggioranza dei cittadini onesti”.

Maurotti ha voluto poi ricordate come le Volanti siano presenti costantemente sul territorio, pronte a mettere a disposizione la loro professionalità e operatività a tutela della comunità.

Si premi i due agenti

“Questo - ha ribadito - ci riempie di orgoglio, poiché i costanti atti eroici e la capacità di risolvere interventi complessi dimostrano la loro spiccata abilità nel gestire situazioni di emergenza e nel garantire il controllo del territorio”.

Infine, i complimenti del Coisp sono andati anche al Questore Linares, “per aver implementato un efficiente sistema di controllo del territorio”.

La speranza del sindacato è che gli agenti che hanno salvato il giovane ricevano un adeguato riconoscimento premiale dallo stesso Questore.