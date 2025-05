Apnea, il campione mondiale Antonio Mogavero sceglie Co-Ro come base di allenamento

Antonio Mogavero

Il campione di Apnea Antonio Mogavero sceglie Corigliano-Rossano per i suoi allenamenti. “Questo tratto di mare – spiega – offre le condizioni ideali per allenarmi: una profondità elevata, che può raggiungere i 240 metri, a poca distanza dalla costa in una baia protetta da correnti e venti, oltre alla comodità a livello logistico”.

Insomma, dopo l’ottenimento della prestigiosa Bandiera Blu, simbolo di acque pulite e gestione sostenibile, il popoloso comune sullo Ionio cosentino può festeggiare un nuovo e importante traguardo: Mogavero, pluriprimatista italiano, medagliato mondiale e atleta della nazionale di apnea profonda, ha scelto proprio questa - e in particolare quella di Contrada Fossa - come location per testare la sua forma e migliorare le sue prestazioni agonistiche. Non solo: la elegge come residenza estiva stabile, con la prospettiva di un legame duraturo.

Una decisione tutt’altro che casuale. Le acque profonde e limpide di questo mare si sono rivelate ideali per un atleta del calibro di Mogavero, che ha fatto della simbiosi con il mare la sua seconda natura.

È un riconoscimento concreto e prestigioso alla qualità dell’ambiente marino del territorio cosentino oggi finalmente al centro della scena per la rinascita ambientale, confermata dall’assegnazione della Bandiera Blu e l’eccellenza sportiva.

Una carriere da record

Antonio Mogavero non è un nome qualunque nel panorama dell’apnea: detentore di numerosi record nazionali e di bronzi mondiali, l’atleta scende fino a 81 metri nella specialità rana, mentre nella free immersion raggiunge la profondità di 105 metri.

Le sue immersioni toccano spesso quote oltre i 115 metri, e riesce a trattenere il fiato per oltre sette minuti, sfidando i limiti del corpo umano con una disciplina e una serenità fuori dal comune.

Mare chiama mare

Accogliere un campione di tale calibro può essere motivo di orgoglio per l’intera comunità. Ma è anche un’opportunità per promuovere un nuovo modello di sviluppo legato alla valorizzazione del mare, al turismo sostenibile e allo sport.

“Mare chiama Mare” non è solo un gioco di parole, ma un messaggio potente: quando il mare è rispettato, pulito e valorizzato, attira chi del mare fa la propria vita.

Che sia per una Bandiera Blu o per le immersioni record di Antonio, oggi Corigliano-Rossano torna ad essere protagonista per ciò che ha di più prezioso: il suo mare, sempre più una risorsa in grado di offrire nuove opportunità di crescita e bellezza al territorio.