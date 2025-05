La Regione celebra la Settimana della Biodiversità

In occasione della Settimana della Biodiversità, la Regione Calabria, dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale, con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste, e con il supporto di Arsac, organizza una giornata di riflessione dedicata all’onorevole Michele Traversa, figura politica che ha unito visione ambientale e rigenerazione urbana.

L’evento si terrà giovedì 22 maggio prossimo, a partire dalle 9.30, presso la Sala Convegni del Museo Musmi di Catanzaro, e celebra l’impegno di Traversa per la natura come strumento di rinascita collettiva.

Sarà anche un tributo a quest'ultimo, artefice della creazione del Parco della Biodiversità Mediterranea del capoluogo, simbolo di rigenerazione urbana e di un modello di sviluppo sostenibile replicabile per tutta la Calabria.

Quel che era un terreno abbandonato è oggi un centro di socialità, educazione ambientale e bellezza paesaggistica, che dimostra come la politica, guidata da passione e visione, possa migliorare il tessuto urbano e culturale.

L’assessorato all’agricoltura raccoglie oggi questo testimone, lavorando per la salvaguardia della biodiversità agricola e per promuovere pratiche sostenibili in un’ottica di rigenerazione delle aree rurali.

La tutela della biodiversità è vista come una chiave per lo sviluppo e la rinascita della Calabria, in linea con il tema scelto dalle Nazioni Unite per il 2025: “Armonia con la natura e sviluppo sostenibile”.

Interverranno, tra gli altri, la sottosegretaria di Stato, Wanda Ferro, l’assessore regionale Agricoltura, Gianluca Gallo, la dirigente di Arsac, Fulvia Michela Caligiuri, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, il presidente Provincia di Catanzaro, Mario Amedeo Mormile.