Falsa perizia in qualità di Ctu, assolto architetto di Melissa

Il tribunale di Crotone

Il Tribunale di Crotone ha assolto dall'accusa di aver redatto una falsa perizia un architetto di Melissa, Antonio Garrubba. Ne dà notizia il legale difensore, Salvatore Perri, annunciato che il suo assistito è stato assolto poichè il fatto non sussiste.

Nel dettaglio, l'architetto avrebbe redatto una perizia in qualità di Ctu legata ad una vertenza con un imprenditore del catanzarese, una società (la Maxpo) ed una banca (la Bper).

Il dibattimento avrebbe permesso di appurare come il lavoro svolto dal professionista fosse privo di errori ed in linea con le tecniche e gli strumenti di uso in materia. Circostanza confermata anche dall'ascolto di sei differenti consulenti grafologi, che avrebbero confermato la qualità dell'operato.