Ciclismo. Riparte il trofeo “Santa Rita”, appuntamento iconico della sport giovanile

Dopo anni di silenzio torna a far battere i cuori degli appassionati il Trofeo Ciclistico Santa Rita, uno degli appuntamenti più iconici dello sport giovanile calabrese.

A rilanciare la manifestazione è lo storico Gruppo Sportivo Chiattinese, guidato da Antonino Lagonia, nell’ambito delle attività ludico-sportive promosse dalla Parrocchia Sacro Cuore del quartiere Lido di Catanzaro per la tradizionale Festa di Santa Rita.

“Il Trofeo ... non è solo una corsa – afferma Lagonia – ma una parte viva della memoria sportiva della nostra città. È un’eredità morale che sento il dovere di onorare, perché mio padre, Raffaele Lagonia, indimenticabile patron del G.S. Chiattinese e uomo simbolo del ciclismo calabrese, lo ha reso negli anni Settanta, Ottanta e Novanta un punto di riferimento per tutto il Sud Italia”.

L’albo d’oro

In quegli anni, il Trofeo era una vera vetrina per i campioni del futuro: “Nel suo albo d’oro – continua il presidente – brillano i nomi di Michele Coppolillo, Giuseppe Faraca, Giovanni Visconti, Roberto Sgambelluri, ma anche atleti che hanno fatto la storia del ciclismo giovanile come Rosario Fina e lo stesso sottoscritto. Sono arrivati a mani alzate in gare che infiammavano il pubblico e che facevano sentire Catanzaro al centro del ciclismo nazionale”.

L’edizione 2025

L’edizione 2025 si svolgerà in una veste rinnovata e più adatta al contesto urbano attuale: “Oggi, purtroppo, non è più possibile portare i giovani a correre sulle strade trafficate della città. Ma non per questo vogliamo rinunciare a far vivere loro l’emozione della bicicletta. Per questo abbiamo deciso di ospitare tutte le attività nel campo della Parrocchia Sacro Cuore, luogo sicuro e simbolico, cuore pulsante del quartiere Lido”, sottolinea ancora.

Il programma

Il programma prevede due appuntamenti imperdibili: sabato 24 maggio, alle 16, andrà in scena una ginkana per bambini dai 5 ai 12 anni, un percorso ad ostacoli tra birilli, curve e prove di abilità per imparare a pedalare divertendosi.

Domenica 25, alle 8.30, si terrà una pedalata cicloturistica aperta a tutti, con partenza dalla Parrocchia, un breve tour tra le vie del quartiere marinaro e rientro presso il campo parrocchiale, dove sarà impartita una benedizione speciale da Padre Rocco Predoti.

“A Padre Rocco, che ha accolto con entusiasmo l’idea di riportare il ciclismo all’interno della Festa di Santa Rita, va il nostro più sincero ringraziamento – conclude Antonino Lagonia –. Mio padre era devoto a Santa Rita, e vedere oggi il suo nome legato di nuovo a una manifestazione sportiva, accanto a quello della Parrocchia Sacro Cuore, è per me motivo di grande emozione. Speriamo che questo sia solo il primo passo verso il ritorno di grandi eventi ciclistici a Catanzaro, in spazi sicuri e dedicati ai nostri ragazzi”.