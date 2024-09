Mountain bike. La Swattati Racing Team alza il sipario sulla prima edizione della XC Pentone

A Pentone, piccolo centro del catanzarese, c’è grande attesa per la prima edizione della XC Pentone in programma domenica 15 settembre, nell’omonima località che sorge sulle pendici meridionali della Sila Piccola.

Il comitato organizzatore della Swattati Racing Team si è messo all’opera da giorni per assicurare la riuscita della manifestazione e che sicuramente otterrà il suo meritato successo anche in virtù dell’atto finale del circuito X-Country (promosso dai comitati regionali della Federciclismo di Calabria, Basilicata e Campania) e per l’assegnazione dei titoli di campione regionale FCI Calabria solo per le categorie amatoriali.

Il sodalizio Swattati Racing Team è nato nel novembre 2021 dall'idea di un gruppo di giovani ciclisti amatori catanzaresi che avvertivano la mancanza nella propria città di una squadra ciclistica dedita alle competizioni.

In poco tempo, sono riusciti ad attrarre numerosi appassionati da tutta la provincia di Catanzaro che condividevano con i fondatori lo stesso spirito competitivo e di valorizzazione del proprio territorio.

La gara di mountain bike si svolge su un tracciato sterrato al 100%, il circuito si estende sul monte Cerasio nel comune di Pentone e prevede una lunghezza di circa 3 chilometri con 150 metri di dislivello, da ripetere per un numero di volte congruo in base alla categoria del singolo partecipante.

Si prospetta una sfida particolarmente suggestiva alla quale non mancherà sicuramente l’impegno dei singoli atleti che metteranno alla prova il proprio bagaglio tecnico e la resistenza.

Il cronoprogramma del 15 settembre prevede il ritrovo alle 7:30 presso il campo sportivo di Pentone in località Cafarda; alle 9:15 la partenza per le categorie juniores, under 23, élite e amatori tutti. A seguire, intorno alle 10:45, lo start per le categorie esordienti e allievi.

COME ISCRIVERSI

Tramite Fattore K (Id Gara173546) fino alle 24 di venerdì 13 settembre, obbligatorio per tutti i tesserati FCI. La quota di partecipazione solo per le categorie amatoriali è di 17 euro più 3 euro di chip. Sono esenti dalla quota di iscrizione gli agonisti e le donne master. Informazioni e regolamento sono disponibili sul sito https://www.mtbonline.it/public/downloads/regolamenti/Regolamento_2258_2024.pdf