Ponte sullo Stretto, dal Ministero dell’Ambiente il “Via” libera all’opera

Il Ministero dell'Ambiente avrebbe dato il via libera al progetto per il Ponte sullo Stretto. A darne notizia, questa sera, è stato il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che ha parlato di un "fondamentale passo in avanti" e di una "notizia di straordinaria importanza".

Il particolare, il ministero avrebbe concluso l'approfondimento sull'impatto ambientale dell'opera, dopo le richieste di approfondimento circa tre siti specifici del cantiere, che avrebbero presentato rischi non mitigabili. Tuttavia, le documentazioni prodotte dalla Stretto di Messina Spa avrebbero permesso di fugare i dubbi a riguardo.

Questa sera, la Commissione per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (la cosiddetta "Via", per l'appunto) avrebbe espresso il parere favorevole al progetto, spianando così la strada all'esame definitivo del progetto esecutivo, che dovrà essere espresso dal Cipess. Solo dopo quest'ultimo passaggio si potrà passare alla fase operativa.