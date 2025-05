Pusher in smart working? In casa gli scovano la coca: scattano le manette

La cocaina e il bilancino trovati nel materasso

La droga la vendeva senza uscire di casa: è finito così in manette un presunto spacciatore a cui i carabinieri, in particolare gli uomini della Radiomobile di Crotone, sono giunti durante un controllo effettuato sulle persone sottoposte a misure detentive.

I militari, infatti, trovandosi nei pressi dell’abitazione del soggetto, anch’egli da controllare, hanno visto uscirvi, riconoscendolo, un noto assuntore di droga.

Sospettando si fosse appena “rifornito”, hanno quindi deciso di perquisirlo, trovandogli addosso una dose probabilmente acquistata immediatamente prima e un coltello a serramanico.

I Carabinieri hanno allora proceduto ad una perquisizione in casa del presunto pusher dove hanno rinvenuto 24 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento delle dosi: il tutto era stato nascosto nella fodera del materasso matrimoniale, in camera da letto.

Quest’ultima attività si inserisce nei servizi predisposti sulla base delle direttive della Procura della Repubblica del capoluogo, diretta dal Procuratore Domenico Guarascio, volte a contrastare il dilagante fenomeno dello spaccio di droga in città e provincia.